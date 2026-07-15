Navigatie overslaan
Ontdek

Vrouw met rollator zwaargewond na botsing met auto in Geldrop

Vandaag om 18:21 • Aangepast vandaag om 19:13
Ongeluk in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).
Ongeluk in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).

Een vrouw (89) is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Geldrop. Ze liep met haar rollator toen ze werd geschept door een auto. Die reed achteruit een oprit af en zag de vrouw over het hoofd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een traumateam was ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ook was een traumahelikopter geland. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. 

Hulpverleners moesten omstanders wegsturen die na het ongeluk kwamen kijken.  

De straat is afgezet voor verder onderzoek. 

 

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.