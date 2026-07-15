Vrouw met rollator zwaargewond na botsing met auto in Geldrop

Een vrouw (89) is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Geldrop. Ze liep met haar rollator toen ze werd geschept door een auto. Die reed achteruit een oprit af en zag de vrouw over het hoofd.

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Een traumateam was ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ook was een traumahelikopter geland. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Hulpverleners moesten omstanders wegsturen die na het ongeluk kwamen kijken. De straat is afgezet voor verder onderzoek.