Wielrenner Artz nu wel tevreden na opnieuw goede sprint in Tour

Huub Artz uit Wintelre is na zijn derde top 10-klassering van deze Tour de France wél tevreden. De 24-jarige wielrenner van Lotto Intermarché eindigde in de elfde etappe als vijfde na een massasprint.

Zijn eerdere vierde en zevende plaats deden Artz minder dan hij had verwacht, omdat hij uit sprinten niet het grootste plezier haalt. "Ik ben nu wel echt tevreden, omdat ik me kon meten met de topsprinters en ik niet veel onderdeed", zei Artz woensdag bij de NOS.

Tijdens de zware bergritten in de Tour is de Nederlands kampioen tijdrijden gaan nadenken. "Toen merkte ik hoe ongelooflijk hoog het niveau hier is en dat ik daar wel heel weinig te zoeken heb. Toen besefte ik ook hoeveel er vooraf moet gebeuren voor een geslaagde sprint: niet opgesloten raken, niet vallen, etcetera. Dus daar heb ik toch meer waardering voor gekregen. Vanochtend voelde ik me een beetje ziekig, waardoor het me alleen maar duidelijker werd dat mijn niveau niet iets vanzelfsprekends is", aldus de Tourdebutant.

Het uitrijden van de Tour de France is zijn voornaamste doel, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. "Ik heb de lat niet bizar hoog gelegd. Ik hoop zeker een dag mezelf te kunnen laten zien voor onze jonge ploeg. Verder is het vooral belangrijk om niet ziek te worden en niet te vallen."