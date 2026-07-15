Zomervakantie vergroot ongelijkheid tussen kinderen

Hulpverleners maken zich zorgen over de toename van ongelijkheid tussen kinderen tijdens de zomervakantie. Nationaal Fonds Kinderhulp benadrukt dat armoede niet alleen een tekort aan geld is, maar ook een gebrek aan kansen. Vooral in kringgesprekken na de zomer wordt het verschil tussen kinderen pijnlijk zichtbaar.

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Duizenden kinderen in Nederland bereiden zich voor op een zomervakantie waarin weinig te beleven valt. Terwijl sommige kinderen herinneringen maken met vakanties en uitjes, blijven anderen noodgedwongen thuis. Dit verschil is volgens Kinderhulp vooral voelbaar tijdens de zomerperiode.

Het aantal kinderen dat ondersteuning krijgt voor vakantiebijdragen en dagjes uit is sinds 2021 met 34 procent gestegen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat gezinnen in armoede uitgaven voor vakanties en uitstapjes als eerste schrappen. Dit heeft volgens hulpverleners grote gevolgen voor kinderen, zoals schaamte, stress en sociale uitsluiting.

Het belang van erbij horen

Een vakantie of dagje uit kan een groot verschil maken. Hulpverleners zien dat kinderen zich hierdoor ‘normaal’ voelen en mee kunnen praten met leeftijdsgenoten. Voor sommige kinderen is de druk om erbij te horen zo groot dat ze verhalen verzinnen over vakanties die ze niet hebben meegemaakt.

Kinderhulp benadrukt dat ontspanning en plezier cruciaal zijn voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Om aandacht te vragen voor de gevolgen van kinderarmoede, organiseert de organisatie deze zomer opnieuw Actie Zomerpret.

Kinderhulp ondersteunt kinderen en jongeren tot 21 jaar die in armoede opgroeien. De organisatie is onderdeel van Sam&, een samenwerkingsverband van verschillende stichtingen die zich inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen.