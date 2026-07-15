Nick de Groot verruilt FC Den Bosch voor Fortuna Sittard

Nick de Groot, linksback van FC Den Bosch, maakt de overstap naar Fortuna Sittard. De 24-jarige speler tekent een contract voor drie jaar bij de Limburgse club.

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De Groot stond bij FC Den Bosch nog tot medio 2027 onder contract. Hij begon zijn voetbalcarrière op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Bossche club. Tijdens een groeispurt die hem fysiek terugwierp, speelde hij een jaar bij OJC Rosmalen. Daarna keerde hij terug naar FC Den Bosch, waar hij op 8 januari 2022 debuteerde in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

In totaal speelde De Groot 149 officiële wedstrijden voor FC Den Bosch en groeide uit tot een vaste waarde in het team. Hij werd gezien als één van de dragende spelers binnen de selectie. De club neemt met gemengde gevoelens afscheid van hem, omdat hij geliefd was bij zowel de supporters als zijn teamgenoten.

Transfersom in contract

Technisch manager Jesper Gudde laat weten dat de club hem niet kwijt wilde. In 2023 werd echter een gelimiteerde transfersom in het contract opgenomen. Hierdoor kon Fortuna Sittard de verdediger overnemen. Gudde spreekt van teleurstelling, maar wenst De Groot veel succes bij zijn nieuwe club.

Met het contract voor drie seizoenen bij Fortuna Sittard krijgt De Groot de kans om zijn carrière voort te zetten op een hoger niveau. FC Den Bosch bedankt hem voor zijn inzet en hoopt dat hij zich in Limburg verder zal ontwikkelen.