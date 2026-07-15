Geen brand, maar rookmachine vult winkel in Kaatsheuvel met rook

De brandweer rukte uit voor een mogelijke brand in een winkel aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. Eenmaal ter plaatse bleek er geen brand te zijn, maar was een rookmachine per ongeluk afgegaan.

De winkel stond vol rook toen de brandweerlieden bij het pand aankwamen. Nog voordat de ruit kon worden opengebroken, liet iemand weten dat er een rookmachine in de winkel hing.

Eigenaar opent de deur

De brandweer wachtte op de eigenaar, die kort daarna arriveerde om de deur open te maken. Inderdaad bleek de rookmachine, die gekoppeld is aan het alarmsysteem, onbedoeld te zijn afgegaan.

De eigenaar zette vervolgens alle deuren open om de ruimte te ventileren. Toen de rook was verdwenen, stelde de brandweer vast dat er geen sprake was van brand.

Bekijks in de winkelstraat

De rook trok veel bekijks van voorbijgangers in de winkelstraat, die zich rond de winkel verzamelden om te zien wat er aan de hand was.