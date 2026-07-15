Man uit Cuijk ernstig gewond na aanrijding bij tankstation in Wijchen

Een 47-jarige man uit Cuijk is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Hogeweg in het Gelderse Wijchen. Hij liep als voetganger en kwam in botsing met een auto, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur bij een onbemand tankstation. Een automobilist kwam in aanrijding met de voetganger, die bij een gebouwtje op het terrein van het tankstation stond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bestuurder is 81-jarige man uit Wijchen

De politie bevestigt dat het gaat om een 47-jarige man uit Cuijk. De bestuurder van de auto is een 81-jarige man uit Wijchen.

Door de klap reed de auto ook een container en een betonnen paal omver, waarna hij tot stilstand kwam tegen een gebouw op het terrein. Dat meldt een 112-verslaggever ter plaatse.

Tankstation dicht voor sporenonderzoek

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het tankstation is voorlopig afgesloten in verband met sporenonderzoek.