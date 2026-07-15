NAC verslaat HSV Hoek met 2-1

NAC heeft woensdagavond in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van HSV Hoek. Het duel op Sportpark Van Zuijen begon om zeven uur en stond in het teken van voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Gevonden voor jou

De ploeg uit Breda begon sterk aan de wedstrijd tegen HSV Hoek, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Na ruim een kwartier spelen bracht Max Balard NAC op voorsprong. Zijn afstandsschot van 25 meter was onhoudbaar voor de keeper van de Zeeuwse tegenstander.

De thuisploeg kreeg na de openingsfase enkele mogelijkheden, maar vlak voor rust verdubbelde NAC de voorsprong. Paul Gladon tikte de 2-0 binnen na een slimme pass van Elijah Ikpia, die zijn basisdebuut maakte.

Nieuwe opstelling na rust

Na een uur spelen voerde NAC een complete wissel door en bracht een nieuw elftal binnen de lijnen. De jonge spelers zorgden voor veel energie en creëerden kansen, maar wisten niet meer te scoren. Bo Meijvogel miste een grote kans op de 3-0, vijf minuten voor tijd.

HSV Hoek gaf zich echter niet gewonnen. Kort voor het einde van de wedstrijd wist de ploeg alsnog te scoren, waardoor het verschil beperkt bleef tot één doelpunt. Keeper Kostas Lamprou, die in de tweede helft het doel van NAC verdedigde, kon het schot niet keren.

De oefenwedstrijd in Hoek was een belangrijke test voor NAC, dat zich voorbereidt op het komende seizoen. Het duel werd gespeeld onder zonnige omstandigheden en trok veel publiek naar het sportpark.