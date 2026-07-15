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Man rijdt 50 kilometer per uur te hard in Helmond en blijkt onder invloed

Vandaag om 22:12 • Aangepast vandaag om 22:28
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een automobilist (42) reed woensdagavond ongeveer 50 kilometer per uur te hard over de Kasteel-Traverse in Helmond. In plaats van de toegestane 30 kilometer per uur had hij een snelheid van zo'n 80 kilometer per uur. De man was onder invloed van alcohol en THC, een stof in wiet en hasj. Dat meldt de verkeerspolitie van Oost-Brabant. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie het rijbewijs van de man in beslag genomen en bloed afgenomen bij hem. 

Aan de doorgaande weg Kasteel-Traverse wordt aan de weg gewerkt. Daar is de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. 

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