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Brandmelding in Gilze blijkt nevel van beregening

Vandaag om 22:29
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brandmelding aan de Molenakkerweg in Gilze. Toen de brandweer ter plaatse was, bleek er wat anders aan de hand te zijn. Er was buiten geen brand, maar een boer had beregening aan staan in zijn maïsveld. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door een scheurtje in de waterslang was er nevel te zien. Mensen zagen dit aan voor een brand, waarna de brandweer werd gewaarschuwd. 

De brandweer en de boer konden er wel om lachen. Kort daarna gingen zij weer naar huis. 

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

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