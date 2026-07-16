Buurtgezinnen in Someren trekt veel belangstelling

Buurtgezinnen in Someren heeft tijdens de Kennedymars veel bezoekers getrokken. Het initiatief, dat gezinnen koppelt voor onderlinge steun, blijkt steeds bekender te worden. De kraam op de jaarmarkt kreeg veel aandacht en zorgde voor positieve gesprekken. In de eerste zes maanden zijn al mooie resultaten geboekt.

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Het initiatief Buurtgezinnen, dat gezinnen in Someren met elkaar verbindt voor extra steun, groeit hard. Tijdens de jaarmarkt bij de Kennedymars stond er een kraam die de hele dag goed bezocht werd. Bezoekers konden meedoen aan een zomerse winactie en meer te weten komen over wat Buurtgezinnen doet.

Volgens de coördinator Cora waren de reacties hartverwarmend. Veel mensen bleken nog niet bekend met het initiatief, maar waren enthousiast over de eenvoudige manier waarop gezinnen elkaar kunnen helpen. Ook ouders die zelf steun nodig hebben, gaven aan dat een steungezin voor hen een groot verschil zou maken.

Netwerk groeit in Someren

In de eerste zes maanden van Buurtgezinnen zijn al de eerste koppelingen tussen gezinnen gerealiseerd. Het netwerk waarin gezinnen elkaar ondersteunen groeit daardoor langzaam maar zeker. Het initiatief brengt gezinnen die tijdelijk hulp nodig hebben in contact met een stabiel steungezin in de buurt.

Die hulp kan klein en praktisch zijn, zoals een kind dat af en toe bij een ander gezin speelt of mee-eet. Dit geeft ouders wat ademruimte en zorgt voor een waardevolle verbinding tussen gezinnen. Tijdens de gesprekken op de jaarmarkt werd duidelijk hoe groot de betrokkenheid in Someren is.

Veel enthousiasme voor steun

Inwoners van Someren gaven aan graag een steungezin te willen zijn, terwijl andere gezinnen benadrukten dat zij veel baat zouden hebben bij deze hulp. Buurtgezinnen zoekt daarom actief naar nieuwe steungezinnen om meer koppelingen mogelijk te maken.

De organisatie benadrukt dat inwoners ook kunnen helpen door hun berichten op sociale media te liken en te delen. Zo bereiken ze meer mensen die steun kunnen bieden én gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben.