Wilhelminalaan in Reusel weer open voor verkeer

Vanaf vrijdag 24 juli is de Wilhelminalaan in Reusel weer open. Hierdoor zijn de omleidingsroutes in het centrum niet meer nodig. De straat was sinds september vorig jaar afgesloten voor werkzaamheden. Het vernieuwde centrum brengt ook veranderingen in verkeersregels en parkeermogelijkheden.

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De afsluiting van de Wilhelminalaan in Reusel is voorbij. Vanaf vrijdag 24 juli kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers weer zonder omleidingen het centrum bereiken. De straat was sinds september 2025 afgesloten vanwege een grootschalige herinrichting.

Bij de werkzaamheden is onder andere het marktplein vernieuwd en zijn winkels, zoals de Albert Heijn, verplaatst. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in verkeerssituaties. Zo is de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur op het traject tussen het busstation en de rotonde Wilhelminalaan bij de Schoolstraat en Groeneweg.

Nieuwe parkeerzones

Rond het marktplein geldt voortaan een blauwe zone. Dit betekent dat parkeren alleen met een parkeerschijf mogelijk is. Daarnaast is de ingang van het parkeerterrein op de Markt verplaatst. Ook mogen vrachtverkeer en landbouwvoertuigen niet langer door het centrum rijden.

Tijdelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het gemeentehuis, langs de Wilhelminalaan, komen deels te vervallen. Dit is nodig om het fietspad vanuit de Kerkstraat weer in gebruik te nemen. De weekmarkt blijft voorlopig op vrijdagen op het Kerkplein.

Werkzaamheden na de zomer

Na de zomervakantie voert de aannemer nog een aantal kleine werkzaamheden uit. Ook start dan de aanleg van een park achter De Ark. Dit park zal de Korenbocht verbinden met de Kloostertuin en het Fraterhuis. Het nieuwe groen in het park wordt naar verwachting in het najaar of de winter aangeplant.