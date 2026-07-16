Advertentie
Motorrijder rijdt 111 kilometer per uur te hard in Tilburg
Vandaag om 09:30 • Aangepast vandaag om 11:57
Een motorrijder heeft het woensdagavond wel heel bont gemaakt op de Dongenseweg in Tilburg. De bestuurder reed maar liefst 111 kilometer per uur te hard op zijn tweewieler.
De politie betrapte de motorrijder tijdens een snelheidscontrole. Op de Dongenseweg geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De motorrijder reed 161 kilometer per uur - veel harder dan is toegestaan dus.
De bestuurder mag zich later verantwoorden bij de rechter. Overigens was de motorrijder niet de enige bestuurder die betrapt werd. Er werden maar liefst 309 boetes uitgedeeld tijdens de controle woensdagavond, zo meldt de verkeerspolitie.
Advertentie
Advertentie