Gemeente Moerdijk stopt met WhatsApp

Gemeente Moerdijk stopt vanaf 1 augustus met WhatsApp als contactkanaal. Dit vanwege zorgen over privacy en geschiktheid voor formele verzoeken. Inwoners kunnen voortaan bellen, e-mailen of via de contactpagina vragen stellen.

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Vanaf 1 augustus 2026 zal de gemeente Moerdijk WhatsApp niet langer gebruiken voor contact met inwoners. Het besluit is genomen omdat het kanaal niet geschikt blijkt voor het delen van persoonlijke informatie en het afhandelen van formele verzoeken.

Volgens de gemeente zijn er vaak persoonsgegevens nodig, zoals een adres of dossiernummer, om vragen goed te kunnen beantwoorden. Door de privacywetgeving mogen deze gegevens niet via WhatsApp worden gedeeld. Dit maakte het voor inwoners noodzakelijk om alsnog te bellen, e-mailen of een afspraak te maken.

Alternatieve contactmogelijkheden

Naast privacykwesties is WhatsApp minder geschikt voor het verwerken van meldingen, aanvragen en andere officiële verzoeken. Via de reguliere contactkanalen van de gemeente kunnen vragen beter en veiliger worden afgehandeld.

Inwoners van Moerdijk kunnen vanaf augustus hun vragen stellen via telefoon, e-mail of de contactpagina op de website. De gemeente benadrukt dat deze kanalen zorgvuldig en veilig zijn ingericht.

Voor vragen kunnen inwoners bellen naar 14 01068, een e-mail sturen naar [email protected], of gebruik maken van de contactpagina op de website van de gemeente Moerdijk.