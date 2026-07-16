Geen avondopenstelling in Oisterwijk tijdens zomervakantie

In Oisterwijk vervalt de avondopenstelling van het gemeentekantoor op drie donderdagen in de zomervakantie. Het kantoor sluit op die dagen om vijf uur ’s middags.

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Het gemeentekantoor in Oisterwijk past de openingstijden aan tijdens de zomervakantie. Op donderdag 30 juli, 6 augustus en 13 augustus is het kantoor alleen geopend tot vijf uur ’s middags. Telefonisch is het gemeentehuis op die dagen eveneens niet bereikbaar.

Normaal gesproken is het gemeentekantoor op donderdagen langer open, maar vanwege de vakantieperiode zijn de avondopenstellingen tijdelijk geschrapt. Wie in die weken een afspraak wil maken, kan dit via de website van de gemeente regelen.

Voor meldingen van bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, zwerfafval of andere gevaarlijke situaties op straat, kunnen inwoners gebruik maken van Fixi. Dit is een online meldingssysteem waarmee je snel en eenvoudig problemen doorgeeft.

Na de zomervakantie worden de normale openingstijden van het gemeentekantoor weer hervat.