Brandweer redt vrouw na val in haar appartement in Oisterwijk

De brandweer heeft donderdagochtend een vrouw gered die was gevallen in haar appartement in een verpleeghuis aan de Van Kemenadelaan in Oisterwijk. Medewerkers kregen de deur van het appartement niet open omdat de vrouw precies achter de deur lag.

Ook de brandweer kreeg de deur niet open omdat de vrouw de deur blokkeerde. De brandweer is daarom met behulp van een ladder naar het raam van het appartement op de eerste verdieping geklommen om vervolgens door het raam naar binnen te gaan.

Vervolgens konden de brandweermannen de vrouw weer overeind helpen. Bij de actie sneuvelde wel de ruit van het appartement. De vrouw raakte niet gewond. Ze nam na haar val weer plaats op haar stoel.