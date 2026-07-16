Bomenrij met onderbeplanting gepland in Dorpsbosje Drimmelen

In Drimmelen is een vergunning aangevraagd voor een bomenrij met onderbeplanting bij het Dorpsbosje aan de Sluizeweg. De aanvraag vraagt om af te wijken van de agrarische functie.

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De gemeente Drimmelen heeft op 6 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanplanten van een bomenrij met onderbeplanting bij het Dorpsbosje, gelegen aan de Sluizeweg. Hiervoor is toestemming gevraagd om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan.

De aanvraag wordt beoordeeld en de gemeente zal binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Zodra er een definitief besluit is genomen, volgt een nieuwe publicatie over de vergunning.