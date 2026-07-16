Vergunning aangevraagd voor grotere inrit in Made

Op 1 juli is een aanvraag ingediend voor het vergroten van een inrit aan de Zuideindsestraat 37B in Made. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit.

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De aanvraag voor het vergroten van de inrit is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1222. Het gaat om een vergunning voor het aanleggen of aanpassen van een uitweg op het terrein. De locatie bevindt zich aan de Zuideindsestraat 37B in Made.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure, waarbij binnen acht weken een besluit genomen wordt. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de termijn worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden opgeschort. Pas na goedkeuring van de vergunning zal er opnieuw een bericht verschijnen met verdere details.