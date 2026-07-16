Vergunningsaanvraag woninguitbreiding Lage Zwaluwe

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning aan Lint 44 in Lage Zwaluwe. De aanvraag werd op 2 juli 2026 ontvangen en gaat om het bouwen van een bouwwerk en afwijken van regels in het Omgevingsplan.

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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1232. Het gaat om een uitbreiding van de woning waarbij zowel bouwactiviteiten als aanpassingen aan de geldende regels nodig zijn. De gemeente Drimmelen behandelt de aanvraag en zal binnen acht weken een besluit nemen, tenzij deze termijn wordt verlengd of opgeschort.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin de documenten beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.