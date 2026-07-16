Gemeente Drimmelen stelt woningbouwplan voor Made Noordwest vast

De gemeenteraad van Drimmelen heeft het TAM-omgevingsplan voor Made Noordwest vastgesteld. Dit plan maakt ruimte voor maximaal 181 woningen, verdeeld over vier woonkwadranten met groene zones. Het gaat om een mix van sociale huur, middeldure en dure woningen.

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Het TAM-omgevingsplan is een tijdelijke aanvulling op het huidige omgevingsplan van de gemeente. Hierdoor kan de geplande woningbouw in Made Noordwest toch plaatsvinden, ondanks dat het niet binnen de bestaande regels past. Het plan bevat 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure woningen en 30 procent dure woningen.

Het vastgestelde plan ligt vanaf vrijdag 17 juli tot en met donderdag 27 augustus 2026 ter inzage in het gemeentehuis in Made. Ook is het online te bekijken via de website van de Omgevingswet. Het plan treedt in werking op 28 augustus 2026, tenzij er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.