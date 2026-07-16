Na 63 jaar mag wandelclub niet meer slapen op vaste plek tijdens Vierdaagse

Al 63 jaar slaapt de Gemertse wandelsportvereniging ZUTh in wijkcentrum de Biezantijn tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Maar daar komt na dit jaar een eind aan: de gemeente Nijmegen zet er een streep door. Tot groot verdriet van de wandelaars. "Het is een plek met veel herinneringen", zegt voorzitter Linda van Melis.

Het was de Nijmeegse Vierdaagse van 1963 toen wandelvereniging ZUTh voor de eerste keer verbleef in het wijkcentrum, in het hart van de wijk het Waterkwartier. Een geestelijke uit Gemert was daar destijds bekend, en zo kwam de wandelclub daar terecht. Vaste stek met eigen organisatie

Jaar na jaar was het voor zo'n vijftig mensen hun 'thuis' tijdens het grote wandelevenement. "We organiseren het zelf. Faciliteren de bar, nemen EHBO'ers mee, regelen dat de brandweer komt controleren en dat er elke nacht een lid speciaal vanuit Gemert komt om alles in de gaten te houden", licht Linda toe.

De oma van Linda die voor het eten zorgde (foto: Linda van Melis).

Linda weet nog goed hoe ze daar als elfjarig meisje kwam en zelf voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse liep. Ze was toen de jongste deelnemer. "In het jaar dat je twaalf wordt, mag je meedoen", zegt ze. "Dat is dan een heel avontuur. Zo groots en zo indrukwekkend."

In de beginjaren sjouwde de club nog eigen potten en pannen mee naar Nijmegen. Sinds het nieuwe gebouw er staat, hoeft dat niet meer. "Daarvoor was het een echte volksverhuizing", zegt de voorzitter. Buurt ontvangt wandelaars al jaren met open armen

Ook de buurt kent de Gemertse wandelaars na al die jaren, vertelt Linda. Zij ontvangen de club elk jaar weer met open armen. De een maakt cadeautjes voor ze en de ander zoekt de ZUTh op in Gemert als daar iets te doen is. "De mensen die daar wonen staan al te zwaaien als wij onze spullen komen brengen."

Wandelsportvereniging ZUTh (foto: Linda van Melis).

Maar aan het vaste bezoek komt dus een eind. De gemeente Nijmegen laat weten dat een paar jaar terug al een streep is gezet door overnachten in gemeentelijke wijkcentra. Dit mag alleen nog in sportaccommodaties. Voor de Gemertse wandelclub is toen een uitzondering gemaakt, zodat in de Biezantijn toch nog twee jaar geslapen mocht worden.

Gezelligheid tijdens de Nijmeegse Vierdaagse (foto: Linda van Melis).

De wandelclub brengt zaterdag voor de laatste keer de spullen naar het gebouw. Dat gebeurt met een dubbel gevoel, zegt Linda. "Je weet dat het de laatste keer is, maar we hebben er heel veel zin in." Zoektocht naar nieuw onderkomen

Andere leden komen daar ook al jaar en dag. Kinderen die vroeger met opa's en oma's meegingen, zijn er nu nog steeds bij. "Generatie op generatie slaapt op die plek." De ZUTh hoopt een ander fijn onderkomen te vinden. "Een boer met een weiland of een scoutinggebouw", noemt Linda als voorbeeld. Nadat hun verhaal in de media is gekomen, zijn er al verschillende suggesties binnengekomen. "Na de Vierdaagse gaan we kijken hoe we volgend jaar vormgeven."