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Boomverzorger moet uit boom worden gered in Alphen

Vandaag om 10:57
Man zit vast in boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Man zit vast in boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een boomverzorger is donderdagochtend vast komen te zitten in een boom in een tuin aan de Buskenakker in Alphen. Meerdere brandweerkorpsen werden opgeroepen om de man te helpen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Uiteindelijk wist de brandweer van Alphen de man met een ladder te bereiken. Zo kregen de brandweermannen de boomverzorger weer naar beneden. De man raakte niet gewond.

Het is onduidelijk hoe lang hij heeft vastgezeten.

  • Man zit vast in boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Man zit vast in boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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