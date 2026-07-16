Verkeerslichten vervangen bij kruispunt in Geldrop

Het kruispunt Mierloseweg, Dwarsstraat en Spoelstraat in Geldrop krijgt nieuwe verkeerslichten. De werkzaamheden starten maandag 20 juli en duren tot vrijdag 7 augustus. Gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met afsluitingen.

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Van maandag 20 juli om zeven uur 's ochtends tot en met vrijdag 7 augustus om vier uur 's middags wordt de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Mierloseweg, Dwarsstraat en Spoelstraat in Geldrop vervangen. Om het verkeer in goede banen te leiden, komen er tijdelijke verkeerslichten.

Afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn de aansluitingen van de Mierloseweg met de Dwarsstraat en de Spoelstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel gebruik maken van de verbinding tussen de Dwarsstraat en Spoelstraat. Het fietsverkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Omleidingen worden aangegeven op locatie. De gemeente Geldrop-Mierlo laat weten dat zij haar best doet om de overlast tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden maken deel uit van een onderhoudsproject aan de verkeerslichten, dat erop gericht is de veiligheid en doorstroming op het kruispunt te verbeteren.