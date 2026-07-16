Gemeentehuis Geldrop-Mierlo krijgt vierde vlaggenmast

Het gemeentehuis in Geldrop-Mierlo krijgt een vierde vlaggenmast. Van 17 tot en met 21 juli worden de masten opnieuw geplaatst en tijdelijk geen vlaggen gehesen.

Gevonden voor jou

De vierde vlaggenmast komt bij het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo na een besluit van de gemeenteraad in februari. Alle bestaande masten worden verplaatst en opnieuw opgesteld.

Na de werkzaamheden hangen er structureel vier vlaggen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, de vlag van Geldrop-Mierlo en de Europese vlag. Hiermee wordt de representatie bij het gemeentehuis uitgebreid.

Vanwege de aanpassingen worden er vijf dagen lang geen vlaggen gehesen. De werkzaamheden starten maandag 17 juli en duren tot vrijdag 21 juli.