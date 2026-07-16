Omgevingsplan Sint-Michielsgestel aangepast voor ontwikkelingen

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft op 1 juli 2026 een wijzigingsbesluit vastgesteld om lopende ontwikkelingen beter te ondersteunen binnen het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Het wijzigingsbesluit, genaamd 2026-01, is nodig omdat een tijdelijke werkwijze voor het omgevingsplan sinds januari 2026 niet meer mag worden gebruikt. Hierdoor moet de gemeente stappen zetten om bestaande en nieuwe ontwikkelingen goed te faciliteren. Het besluit bevat onder andere voorrangsregels, gebiedsaanwijzingen en een integratie van landelijke bepalingen uit de Omgevingswet.

De gemeenteraad heeft het wijzigingsbesluit aangepast na interne controles en een ontvangen zienswijze. De wijzigingen zijn verwerkt in een bijlage bij het besluit. Het besluit zelf heeft geen invloed op het milieu, waardoor een uitgebreide milieubeoordeling niet nodig was.

Het besluit ligt vanaf vandaag, 16 juli, tot en met 27 augustus 2026 ter inzage. Een kopie is beschikbaar in het gemeentehuis aan het Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Het besluit treedt vier weken na deze bekendmaking in werking.