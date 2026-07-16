Herstelbesluit Laarzicht in Berlicum vastgesteld

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft een herstelbesluit vastgesteld voor het bestemmingsplan ‘Woonlocatie Laarzicht, Middelrode’. Dit besluit is op 1 juli 2026 genomen en voegt een regeling toe over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij agrarische gronden.

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Het herstelbesluit is een aanvulling op het oorspronkelijke bestemmingsplan, dat op 6 februari 2025 is vastgesteld. Het nieuwe besluit bevat een voorwaardelijke verplichting voor het gebruik van gronden in de buurt van landbouwgebieden. Deze wijziging wordt meegenomen in de lopende beroepsprocedure over het bestemmingsplan.

Het aangepaste bestemmingsplan, met nummer NL.IMRO.0845.BP2023BLCLaarzicht-VA02, ligt vanaf vandaag tot en met 27 augustus 2026 ter inzage. Belangstellenden kunnen de stukken digitaal bekijken via de landelijke website of fysiek in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. Hier gelden reguliere openingstijden.

Het herstelbesluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding uitgesteld totdat hierover een beslissing is genomen.