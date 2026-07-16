Milieustraat Laarbeek opent vernieuwd op 29 juli

De milieustraat in Laarbeek opent op woensdag 29 juli weer de deuren. Het terrein is vernieuwd, waardoor afval voortaan makkelijker, sneller en veiliger kan worden weggegooid.

Gevonden voor jou

De grootste verandering is het nieuwe bordes. Bezoekers kunnen nu met hun auto omhoog rijden en hun afval direct in de containers gooien. De trap is hierdoor niet meer nodig. Daarnaast is de milieustraat overzichtelijker gemaakt met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's, duidelijke borden en een nieuw depot voor klein chemisch afval.

Ook nieuw is het kringloop-innamepunt van 2Switch. Hier kun je spullen inleveren die nog schoon, netjes en verkoopbaar zijn, zodat ze een tweede leven krijgen. Kapotte of vieze spullen worden niet aangenomen en kunnen als afval worden weggegooid.

Bezoek op afspraak

Vanaf de heropening op 29 juli kan de milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Dit moet wachtrijen verminderen en zorgen voor een rustiger en veiliger bezoek. Een afspraak kan worden gemaakt via de MijnBlink-app of de website mijnblink.nl.

De openingstijden van de milieustraat blijven ongewijzigd: op woensdag tot en met vrijdag van één uur tot vijf uur ’s middags en op zaterdag van negen uur tot vier uur ’s middags.