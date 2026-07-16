Gemeenten controleren huisvesting arbeidsmigranten

In Boekel, Maashorst en Land van Cuijk zijn deze week 55 locaties gecontroleerd waar arbeidsmigranten wonen. Gemeenten willen zo meer inzicht krijgen in hun woon- en werksituatie en mogelijke misstanden vroeg signaleren. Ongeveer 120 arbeidsmigranten werden gesproken. Er zijn geen misstanden gevonden, maar wel aandachtspunten.

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De gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk hebben deze week zowel overdag als ’s avonds controles uitgevoerd bij 55 locaties waar arbeidsmigranten wonen. Medewerkers gingen in gesprek met ongeveer 120 bewoners om meer inzicht te krijgen in hun situatie en vertrouwen op te bouwen. Dit moet het makkelijker maken voor hen om vragen te stellen of zorgen te melden.

Het doel van de controles was ook om signalen van uitbuiting of mensenhandel vroegtijdig te herkennen. De actie werd geleid door het Interventieteam Maas & Leijgraaf, met medewerking van organisaties zoals Lumens en het Work in NL-punt Noordoost-Brabant.

Geen misstanden, wel aandachtspunten

Hoewel er geen misstanden zijn vastgesteld, hebben de controles enkele aandachtspunten blootgelegd. Zo ontbraken op sommige locaties vergunningen of waren situaties niet in lijn met het omgevingsplan. Ook bleken sommige bewoners niet ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

De betrokken gemeenten onderzoeken nu of vervolgacties nodig zijn om deze punten op te lossen.

De controles maken deel uit van een bredere aanpak om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Noordoost-Brabant te verbeteren en hen beter te ondersteunen.