Oldtimershow krijgt groen licht in Geldrop

Op 13 september 2026 vindt een Oldtimershow plaats op de parkeerplaats van Winkelcentrum Coevering in Geldrop. De gemeente heeft hiervoor op 6 juli een vergunning afgegeven.

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De Oldtimershow zal gehouden worden op de parkeerplaats bij Winkelcentrum Coevering in Geldrop. Deze locatie biedt voldoende ruimte om de historische voertuigen tentoon te stellen. Het evenement is mogelijk gemaakt door een vergunning die eerder deze maand door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo is verleend.

De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Het zaaknummer van de aanvraag is 3624797. Het evenement is gepland voor zondag 13 september 2026 en belooft een interessante dag te worden voor liefhebbers van klassieke auto's.