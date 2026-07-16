Toestemming voor privaat laden in Geldrop tot 2027

In Geldrop is toestemming verleend om tot en met 26 september 2027 privaat te laden in de openbare ruimte aan de Sternstraat 5.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 9 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Het privaat laden in de openbare ruimte houdt in dat een particulier gebruik mag maken van een openbare plek om bijvoorbeeld goederen te laden of lossen.

De locatie waar dit is toegestaan betreft Sternstraat 5 in Geldrop. De toestemming geldt tot en met 26 september 2027. Het zaaknummer van de vergunning is 3776792.