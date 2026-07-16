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Autolaadkraan toegestaan op Meidoorn in Geldrop op 30 juli
Vandaag om 11:51
Op Meidoorn 16 in Geldrop mag op 30 juli een autolaadkraan geplaatst worden. De vergunning is op 6 juli door de gemeente Geldrop-Mierlo verleend.
De autolaadkraan wordt tijdelijk geplaatst bij een pand aan Meidoorn 16 in Geldrop. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend onder zaaknummer 3748781. Dit valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Het besluit is op 6 juli verzonden en betreft specifiek de datum van 30 juli 2026. Voor meer informatie over vergunningen of de procedure kun je terecht bij de gemeente Geldrop-Mierlo.
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