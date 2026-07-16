Moerdijk maakt verbouwen makkelijker met Soortenmanagementplan

De gemeente Moerdijk heeft een Soortenmanagementplan ontwikkeld. Dat helpt inwoners om sneller te verbouwen en beschermt tegelijk diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

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In Moerdijk is het vanaf nu makkelijker om je huis te isoleren of te verbouwen zonder lang ecologisch onderzoek. De gemeente heeft een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld waarin precies staat waar beschermde diersoorten leven, broeden en overwinteren. Dit plan voorkomt dat inwoners zelf onderzoek moeten laten doen, wat vaak veel tijd en geld kost.

Ecologen verzamelen gegevens over vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Met speciale apparatuur en in samenwerking met de gemeente brengen zij de verblijfplaatsen van deze dieren in kaart. Deze informatie wordt opgenomen in het SMP, zodat inwoners snel kunnen zien of er maatregelen nodig zijn bij een verbouwing. Dit voorkomt vertraging en zorgt ervoor dat de dieren beschermd blijven.

Efficiënte aanpak

Volgens de gemeente is de kracht van het plan de gezamenlijke aanpak. Door beleid, onderzoek en uitvoering goed op elkaar af te stemmen, worden onnodige maatregelen voorkomen. Wethouder Bennie Blom benadrukt dat het belangrijk is om een goede balans te vinden tussen het belang van de inwoners en de bescherming van diersoorten. Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld buiten kwetsbare periodes van de dieren worden gepland.

Het plan maakt het voor inwoners eenvoudiger om aanpassingen aan hun woning te doen. Voorheen kon het inschakelen van een ecoloog en het aanvragen van een vergunning al snel 15.000 euro kosten en tot anderhalf jaar duren. Nu neemt de gemeente deze taak op zich, wat veel tijd en geld bespaart.

Betrokkenheid van inwoners

Ecologen die namens de gemeente onderzoek doen, zijn vaak herkenbaar aan hun oranje hesjes en bijzondere apparatuur. Inwoners worden aangemoedigd om hen aan te spreken als ze vragen hebben. De ecologen kunnen zich legitimeren en leggen graag uit wat hun werk inhoudt. Dit vergroot de transparantie en betrokkenheid van de bewoners.

Het Soortenmanagementplan biedt een praktische en diervriendelijke oplossing voor iedereen die wil verbouwen. Het plan is beschikbaar via de gemeente Moerdijk en maakt duidelijk waar beschermde soorten voorkomen en welke stappen nodig zijn om rekening met hen te houden.