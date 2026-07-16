21 gemeenten versnellen uitbreiding stroomnet in Brainportregio

In de Brainportregio gaan 21 gemeenten samen met netbeheerder Enexis het stroomnet sneller uitbreiden. Dit moet zorgen voor meer ruimte voor woningbouw en economische groei. De samenwerking moet de doorlooptijd van projecten halveren en omvat concrete afspraken. Ook Valkenswaard speelt een actieve rol in deze aanpak.

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De plannen richten zich op het laag- en middenspanningsnet, dat stroom levert aan woonwijken, bedrijven en voorzieningen. Het doel is om de doorlooptijd van projecten minimaal te halveren. Om dit te bereiken hebben de gemeenten en Enexis een overeenkomst opgesteld, waarin afspraken staan over locaties voor elektriciteitshuisjes, vergunningen en communicatie met bewoners.

Een belangrijke afspraak is dat procedures niet telkens opnieuw hoeven te worden gedaan per project. Dit moet vertraging voorkomen. De uitbreiding van het net wordt zichtbaar in veel wijken. Volgens de betrokken partijen zullen werkzaamheden plaatsvinden in ongeveer één op de drie straten in de regio.

Omvangrijke uitbreiding

Voor de regio is ruim 4.000 kilometer extra kabel nodig, samen met meer dan 80 transportverdeel- en regelstations, 2.900 nieuwe netstations en ongeveer 2.600 transformatorverzwaringen. Dit maakt deel uit van de bredere aanpak tegen netcongestie, waarbij overheden en bedrijven samenwerken om oplossingen te vinden voor het volle stroomnet.

Ook Valkenswaard bereidt zich al voor op deze grote opgave. In de gemeente worden zwaardere elektriciteitskabels aangelegd en extra elektriciteitshuisjes en verdeelstations toegevoegd. Dit moet zorgen voor een stabiele en veilige energievoorziening.

Projecten in Valkenswaard

Valkenswaard is betrokken bij meerdere projecten, waaronder een middenspanningsverbinding tussen Eindhoven Zuid en Valkenswaard, nieuwe verdeelstations en wijkgerichte versterking van het elektriciteitsnet. Voor sommige projecten is het nodig om straten open te breken, wat tijdelijk hinder kan veroorzaken.

Deze werkzaamheden zijn essentieel voor de toekomst van de regio. Het stroomnet moet klaar zijn om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit door woningbouw, bedrijven en innovaties. Valkenswaard werkt nauw samen met Enexis om dit te realiseren.