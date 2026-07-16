Spoorovergangen dicht in Rijen en Hulten door werkzaamheden

ProRail vernieuwt het spoor tussen Breda en Tilburg van dinsdag 28 juli tot maandag 10 augustus. In Rijen en Hulten zijn spoorovergangen tijdelijk afgesloten. De Uitvang in Rijen is zelfs de hele periode dicht. Treinen rijden niet, NS zet bussen in.

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ProRail voert van dinsdagavond 28 juli tot maandagochtend 10 augustus groot onderhoud uit aan het spoor tussen Breda en Tilburg. Hierdoor zijn treinen in deze periode niet beschikbaar en zet NS vervangende bussen in. In Rijen en Hulten worden meerdere spoorovergangen op verschillende momenten tijdelijk afgesloten voor al het verkeer.

De afsluitingen treffen onder andere de Broekdijk in Hulten, die vanaf maandag 27 juli om elf uur ’s avonds tot zondag 9 augustus vijf uur ’s ochtends dicht is. Ook de Hulteneindsestraat in Hulten gaat dicht: van dinsdag 28 juli om middernacht tot zondag 2 augustus elf uur ’s avonds. In Rijen worden de Julianastraat/Stationsstraat en de Vincent van Goghstraat/Sportparkweg vanaf maandag 3 augustus elf uur ’s avonds afgesloten. Deze overgangen gaan respectievelijk op donderdag 6 augustus zeven uur ’s ochtends en vrijdag 7 augustus zeven uur ’s ochtends weer open.

Omleidingen en veiligheid

Tijdens de afsluitingen kunnen ook fietsers en voetgangers het spoor niet oversteken. Er zijn omleidingen aangegeven met borden. De Generaal Maczektunnel en Vijf Eikentunnel blijven wel altijd open. ProRail gebruikt groot materieel en werkt dag en nacht. Het oversteken van het spoor tijdens de werkzaamheden is verboden en levensgevaarlijk.

Daarnaast is De Uitvang in Rijen de hele periode afgesloten tussen de Moerstraat en de Broekdijk. Dit is nodig om materiaal vanaf een opslag op nabijgelegen weilanden veilig naar het spoor te verplaatsen.

Onderhoud aan het spoor

Het onderhoud bestaat onder andere uit het vernieuwen van spoorstaven en dwarsliggers. Dit zorgt ervoor dat het spoor betrouwbaar blijft. ProRail werkt zowel overdag als ’s nachts en heeft omwonenden hierover geïnformeerd via een brief.

Voor reizigers die met het openbaar vervoer reizen, is het advies om actuele reisinformatie te bekijken op de website van NS.