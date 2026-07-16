Filomena biedt hulp bij huiselijk geweld in Hart van Brabant

Sinds oktober vorig jaar kunnen inwoners van Hart van Brabant terecht bij Filomena voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties zoals Veilig Thuis, de politie en de GGD werken hier samen. Ook inwoners van Baarle-Nassau kunnen zonder afspraak hulp krijgen.

Gevonden voor jou

Filomena Hart van Brabant is opgericht om slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te ondersteunen. Hier werken verschillende hulporganisaties samen om mensen een veilige plek te bieden. Dit initiatief is beschikbaar voor alle inwoners van de regio, waaronder Baarle-Nassau.

Bij Filomena kun je zonder afspraak terecht. Medewerkers van onder andere Veilig Thuis, de politie en de GGD luisteren naar je verhaal, zonder te oordelen. Het centrum helpt niet alleen slachtoffers, maar ook mensen die zich zorgen maken om iemand anders.

Hulp zonder afspraak

Filomena is gevestigd in Tilburg, waar je op maandagmiddag en woensdagochtend binnen kunt lopen bij de Stadswinkel Centrum aan het Koningsplein. Je kunt ook bellen naar 013 549 55 55 op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags, of via de website chatten.

Het initiatief begon in oktober 2025 en is bedoeld om laagdrempelig hulp te bieden. Mensen die direct in gevaar zijn, worden geadviseerd om 112 te bellen.

Meer informatie over Filomena is te vinden op hun website.