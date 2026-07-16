Nieuwbouwwijk Loveren fase 2 krijgt groen licht in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft samen met ontwikkelaars een overeenkomst getekend voor de nieuwbouwwijk Loveren fase 2. Het project, met circa 150 woningen, start in 2028. Het gebied krijgt een groen, duurzaam karakter en sluit aan op de historie van de omgeving.

Gevonden voor jou

Met de ondertekening van de overeenkomst op woensdag 15 juli is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van Loveren fase 2. Het plan omvat een mix van sociale, middelduur en dure woningen. Ongeveer 100 woningen worden tot en met 2030 gebouwd, de overige 50 woningen volgen na dat jaar.

De locatie, waar nu een houtzagerij staat, wordt gesaneerd. Dit verbetert de leefkwaliteit en biedt ruimte voor landschapselementen die de overgang naar het buitengebied verzachten. De nieuwe wijk krijgt een groen karakter, met minder verharde straten en een bufferzone richting het buitengebied.

Historische structuren

De stedenbouwkundige uitwerking is geïnspireerd op historische patronen van wegen en landschapselementen. Oude structuren worden teruggebracht, zodat de wijk een eigen identiteit krijgt die past bij de geschiedenis van Baarle-Nassau. De Goorweg wordt aangepast naar een veilige woonstraat, met meer ruimte voor fietsers en snelheidsremmende maatregelen.

Een verbinding via de Loverenbeemd zorgt voor aansluiting met Loveren fase 1. Om sluipverkeer te voorkomen, wordt gemotoriseerd verkeer beperkt in dit deel.

Start in 2028

De bouw start in 2028, nadat het gebied bouwrijp is gemaakt. Tot die tijd werken de ontwikkelaars aan de wijziging van het omgevingsplan en technische ontwerpen. De plannen worden getoetst aan gemeentelijke kaders voor ruimtelijke kwaliteit en woningbouw.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen op 24 september in het gemeentehuis van Baarle-Nassau meer informatie krijgen tijdens een speciale bijeenkomst. Hier worden de plannen toegelicht en is ruimte voor vragen.