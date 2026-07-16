Filomena biedt hulp bij geweld in regio Hart van Brabant

Filomena Hart van Brabant helpt sinds oktober 2025 inwoners van Alphen-Chaam en de regio bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties zoals Veilig Thuis, politie en GGD werken hier samen.

Gevonden voor jou

Filomena Hart van Brabant is een initiatief waar inwoners van de regio Hart van Brabant, waaronder Alphen-Chaam, terecht kunnen bij problemen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Het hulpcentrum is sinds oktober vorig jaar actief en biedt een veilige plek waar mensen zonder afspraak terechtkunnen.

Bij Filomena werken verschillende organisaties samen, zoals Veilig Thuis, de politie en de GGD. Ze luisteren naar de zorgen van inwoners, zonder oordeel. Het doel is om snel en laagdrempelig hulp te bieden aan iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Hoe kun je hulp krijgen?

Inwoners kunnen op meerdere manieren contact opnemen met Filomena. Het centrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Daarnaast biedt Filomena een chatfunctie via hun website. Wie liever persoonlijk langskomt, kan terecht bij de Stadswinkel Centrum in Tilburg op maandagmiddag of woensdagochtend.

Voor dringende situaties waarin gevaar dreigt, adviseert Filomena om direct de hulpdiensten via 112 te bellen. Het initiatief benadrukt dat niemand er alleen voor hoeft te staan bij problemen thuis.

Meer informatie over Filomena Hart van Brabant is te vinden op hun website.