Zomerrooster milieustraat en afvalinzameling Helmond

De milieustraat in Helmond hanteert vanaf vandaag aangepaste openingstijden vanwege de zomerhitte. Ook het afval wordt mogelijk op een ander tijdstip opgehaald.

Gevonden voor jou

Van donderdag 16 juli tot en met maandag 31 augustus gelden er gewijzigde openingstijden voor de milieustraat in Helmond. Op werkdagen is de milieustraat geopend van acht uur tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag kun je er terecht van acht uur tot drie uur ’s middags.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de hitte. Als je al een afspraak hebt gemaakt buiten deze nieuwe openingstijden, krijg je een e-mail met de mogelijkheid om je afspraak te verplaatsen naar de ochtend.

Afvalinzameling

Ook de afvalinzameling wordt aangepast bij warme weersomstandigheden. Het kan voorkomen dat containers eerder worden opgehaald dan gebruikelijk, bijvoorbeeld vanaf half zeven ’s ochtends in plaats van half acht. Het is daarom belangrijk om je container op tijd buiten te zetten op de inzameldag.

De gemeente adviseert inwoners om vooraf te controleren wanneer hun afval wordt opgehaald. Zo voorkom je dat je afval niet meegenomen wordt door wijzigingen in de ophaaltijden.