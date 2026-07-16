Waalre legaliseert tuinhuis aan Ansbalduslaan

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een tuinhuis aan de Ansbalduslaan. Het besluit werd op 8 juli 2025 verzonden.

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Het gaat om een vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, ook wel BOPA genoemd. De locatie betreft Ansbalduslaan 36b in Waalre. Het tuinhuis wordt met dit besluit officieel gelegaliseerd.

Het besluit is onderdeel van een omgevingsvergunning die door de gemeente volgens de normale procedure is afgehandeld. De aanvraag heeft zaaknummer 1118180.