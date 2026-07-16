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Locatie nieuwbouwhuis in Waalre gecorrigeerd
Vandaag om 11:59
De gemeente Waalre heeft een fout gecorrigeerd in een aanvraag voor een nieuwbouwhuis. Het gaat om een vergunning aan de Koningin Julianalaan naast nummer 38.
Op 8 juli 2026 is een aanvraag voor een nieuwbouwhuis gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarbij werd de locatie onjuist vermeld als ongenummerd. De juiste locatie betreft Koningin Julianalaan naast huisnummer 38.
De gemeente Waalre heeft aangegeven dat bij een beslissing over de vergunning, een nieuw bericht volgt. Aanvragen en verleende vergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd.
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