Locatie nieuwbouwhuis in Waalre gecorrigeerd

De gemeente Waalre heeft een fout gecorrigeerd in een aanvraag voor een nieuwbouwhuis. Het gaat om een vergunning aan de Koningin Julianalaan naast nummer 38.

Gevonden voor jou

Op 8 juli 2026 is een aanvraag voor een nieuwbouwhuis gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarbij werd de locatie onjuist vermeld als ongenummerd. De juiste locatie betreft Koningin Julianalaan naast huisnummer 38.

De gemeente Waalre heeft aangegeven dat bij een beslissing over de vergunning, een nieuw bericht volgt. Aanvragen en verleende vergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd.