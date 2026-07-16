Vergunningsaanvraag voor verbouwing in Werkendam

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor verbouwingen aan Petrusplaat 1 in Werkendam. De gemeente Altena besluit waarschijnlijk vóór 3 september 2026 over de aanvraag.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en bijbouwen van gebouwen aan Petrusplaat 1 in Werkendam. Het gaat om een omgevingsvergunning, wat betekent dat de aanvrager toestemming vraagt om bouwplannen uit te voeren.

De aanvraag is ingediend op 9 juli 2026. De gemeente verwacht vóór 3 september 2026 een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie wordt gedeeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.

Wie vragen heeft over de vergunningsaanvraag kan via de website van de gemeente Altena een informatieverzoek indienen. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen via het nummer 0183 – 51 61 00.