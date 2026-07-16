Leo Alkemade over gemiste Gouden Kalf-nominatie: 'Stom systeem'

Acteur Leo Alkemade is teleurgesteld dat zijn film 'Champagne' geen nominatie heeft gekregen voor een Gouden Kalf. In april werd de film nog bekroond met de Gouden Film-status, omdat er meer dan 100.000 bezoekers waren geweest. "Het is een prachtige film, die hoort daar."

Naast de Gouden Film-status kreeg Alkemade duizenden positieve reacties via zijn sociale media, mail en management. "Mensen zijn geraakt, geïnspireerd, aan het denken gezet, hebben gelachen en gehuild. Dat is fantastisch." Met veel passie gemaakt

Door die vele reacties en de manier waarop de film is gemaakt, had Alkemade wel een beetje gerekend op een nominatie. "Ik ben tien jaar met deze film bezig geweest. Het is door echte vakidioten gemaakt met heel veel passie voor mijn verhaal en het filmvak. Dat zie je bijvoorbeeld aan het camerawerk, aan de rol die Huub Stapel heeft neergezet en aan de muziek. Dat hoort beloond te worden." Toch had de acteur ook ergens verwacht dat er geen nominatie zou komen. "Het is een stom achterhaald systeem. Het is maar de mening van een commissie van zes man. Maar de mening van de bezoeker heeft zich al laten gelden, dat is veel meer waard."