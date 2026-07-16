Leo Alkemade over gemiste Gouden Kalf-nominatie: 'Stom systeem'
Acteur Leo Alkemade is teleurgesteld dat zijn film 'Champagne' geen nominatie heeft gekregen voor een Gouden Kalf. In april werd de film nog bekroond met de Gouden Film-status, omdat er meer dan 100.000 bezoekers waren geweest. "Het is een prachtige film, die hoort daar."
Naast de Gouden Film-status kreeg Alkemade duizenden positieve reacties via zijn sociale media, mail en management. "Mensen zijn geraakt, geïnspireerd, aan het denken gezet, hebben gelachen en gehuild. Dat is fantastisch."
Met veel passie gemaakt
Door die vele reacties en de manier waarop de film is gemaakt, had Alkemade wel een beetje gerekend op een nominatie. "Ik ben tien jaar met deze film bezig geweest. Het is door echte vakidioten gemaakt met heel veel passie voor mijn verhaal en het filmvak. Dat zie je bijvoorbeeld aan het camerawerk, aan de rol die Huub Stapel heeft neergezet en aan de muziek. Dat hoort beloond te worden."
Toch had de acteur ook ergens verwacht dat er geen nominatie zou komen. "Het is een stom achterhaald systeem. Het is maar de mening van een commissie van zes man. Maar de mening van de bezoeker heeft zich al laten gelden, dat is veel meer waard."
'Filmfonds ziet hem niet als serieuze acteur'
Volgens Alkemade wordt hij door het filmfonds niet gezien als een serieuze acteur. "Ik ben van 'De Tatta's' en 'Sluipschutters'. Ze zien mij als een cabaretier die denkt dat hij ook moet acteren. Maar ik heb stiekem meer in mijn mars dan ze bij het filmfonds hebben gezien."
Alkemade vertelt dat 'Champagne' van het filmfonds weinig subsidie kreeg en zelfs drie keer is afgewezen, omdat het verhaal te particulier zou zijn. "Uiteindelijk blijkt het voor een grote groep mensen een prachtige film. Ze hebben het bij het filmfonds dus wel vaker mis."
Doorbraak in Brazilië
Volgens Alkemade wordt zijn film eind juli in veertig bioscopen in Brazilië vertoond. "Bizar dat ze het daar wel zien, maar dat het voor het Nederlandse filmfonds niet goed genoeg is."
De film 'Champagne' is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van Alkemade. In de film speelt hij Maarten. Wanneer hij te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de champagnestreek in Frankrijk. Ze vertrekken vol goede moed, om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor deze reis.
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