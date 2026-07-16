Verbouwing twee-onder-een-kapwoning in Gemonde aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een twee-onder-een-kapwoning aan de Oetelaarsestraat 18 in Gemonde. Het verzoek is ingediend op 13 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwtechnische activiteiten en omgevingsplanactiviteiten. Het gaat om het verbouwen van een bestaande woning.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase van de aanvraag is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.