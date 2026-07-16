Dakkapel aan de voorzijde woning aangevraagd in Berlicum

Voor een woning aan de Kantorshoeve 38 in Berlicum is een vergunning aangevraagd om aan de voorzijde een dakkapel te plaatsen.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Kantorshoeve 38 in Berlicum, waar een dakkapel aan de voorkant van het huis geplaatst moet worden.

De aanvraag valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. De stukken zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Als de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden wel een bezwaarschrift indienen.