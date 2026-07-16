Omgevingsvergunning ingetrokken voor bijgebouw in Bavel

De omgevingsvergunning voor het verkleinen en nieuw bouwen van een bijgebouw aan de Bolbergseweg 14A in Bavel is ingetrokken.

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De vergunning, die eerder was aangevraagd voor een bijgebouw aan de Bolbergseweg 14A in Bavel, is door burgemeester en wethouders ingetrokken. Het gaat om een plan waarbij het bestaande gebouw zou worden verkleind en een nieuw bijgebouw zou worden gerealiseerd.

Het intrekken van de vergunning betekent dat de plannen niet doorgaan onder de eerder vastgestelde regels. Het besluit is genomen onder de Algemene wet bestuursrecht. De oorspronkelijke vergunning was onderdeel van een standaard procedure voor omgevingsvergunningen.