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Omgevingsvergunning aangevraagd voor tijdelijke uitweg in Ravenstein
Vandaag om 12:42
In Ravenstein is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke uitweg. Het gaat om een periode van drie jaar en het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.
Burgemeester en wethouders van Ravenstein hebben op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor de aanleg van een tijdelijke uitweg in het Stationskwartier. De vergunning zou voor een periode van drie jaar gelden.
Het is nog onduidelijk of de aanvraag wordt goedgekeurd. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025074.
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