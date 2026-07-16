Omgevingsvergunning verleend voor woonhuis in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben een vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis op kavel 6 aan de Heideheuvel. Het besluit is genomen op 14 juli 2026.

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De vergunning maakt het mogelijk om een woonhuis te bouwen op de locatie Heideheuvel ong., kavel 6 in Best. Voor het project wordt afgeweken van de regels in het bestaande omgevingsplan. Deze afwijking, ook wel buitenplanse omgevingsactiviteit genoemd, zal later verwerkt worden in het omgevingsplan.

Het dossiernummer van deze vergunning is Z2026-00001094. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Best.