Beslissing uitgesteld voor verbouwen bewaarschuur in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft de beslissing over een verbouwing aan de Burgemeester Aartslaan met zes weken uitgesteld.

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De gemeente heeft meer tijd nodig om te besluiten over de aanvraag voor het verbouwen van een bewaarschuur aan de Burgemeester Aartslaan 22 in Bergeijk. De periode waarin een besluit moet worden genomen is met zes weken verlengd.

Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, waaronder aanpassingen aan het omgevingsplan en technische bouwwerkzaamheden. Bezwaar maken tegen de verlenging is niet mogelijk. Het uiteindelijke besluit volgt op een later moment.