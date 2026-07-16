Vergunning aangevraagd voor verbouwing schuur in Riethoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een schuur aan de Eviestraat in Riethoven. De aanvraag is op 13 juli ontvangen door de gemeente Bergeijk. Het gaat om een activiteit binnen het omgevingsplan. Toestemming is nog niet verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk beoordeelt de aanvraag voor het verbouwen van de schuur aan de Eviestraat 17 in Riethoven. Het betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Na beoordeling wordt een besluit genomen, waarin staat of er bezwaarmogelijkheden zijn.

De gewone procedure duurt meestal acht weken, terwijl de uitgebreide procedure zes maanden kan duren. Zodra er een besluit is, wordt dit bekendgemaakt en kunnen bewoners de details bekijken.