Monumentaal huis in Heusden te koop: ‘Groot, toch voelt het intiem'

Na een bezichtiging van tien minuten wisten Joost en Margareth Eras het vijf jaar geleden direct. Het rijksmonument aan de Breestraat 37 in Heusden was precies wat ze zochten. “We waren te laat voor de afspraak met de makelaar en hadden daarom maar heel kort de tijd om het huis te bekijken. Daarna zaten we in de auto en zeiden we tegen elkaar: hier willen we wonen.”

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

“We vielen voor het karakter en de sfeer van het huis”, vertelt Margareth. “Het pand heeft een lange historie en dat voel je. Je zou haast kunnen zeggen dat het een persoonlijkheid heeft. Iedereen die bij ons op bezoek komt, roept meteen: ‘Wat een heerlijk huis hebben jullie!’ Het is echt de fijnste plek waar ik ooit heb gewoond.” Wat opvalt als je in de woonkamer staat, is de ronde boog in het midden, met aan weerszijden een bankje. “Er zat hier heel lang een kunstgalerie”, legt Margareth uit. “Bezoekers konden hier gaan zitten om van de kunst te genieten en van het uitzicht over het plein."

Foto: Zoomin fotografie/Anja de Kock (in opdracht van Hofstaete Makelaardij).

Het is volgens haar aan de eigenaar van die galerie te danken dat het huis is zoals het nu is: "Hij woonde hier zelf en heeft het helemaal laten verbouwen, zodat je van alle moderne gemakken bent voorzien. We konden er echt zo in trekken en hoefden er eigenlijk niets aan te doen.”

Wonen in het historische vestingstadje Heusden bevalt Joost en Margareth heel goed. “Het bruist, maar je hebt er ook rust. Het heeft maar zo’n dertienhonderd inwoners en je kent elkaar al snel. Iedereen groet elkaar. Het leven vieren ze hier het hele jaar door met allerlei feesten en evenementen. Die trekken vaak talloze bezoekers van buitenaf en ook die zijn hier welkom.”

Foto: Zoomin fotografie/Anja de Kock (in opdracht van Hofstaete Makelaardij).

Vanuit de woonkamer heb je uitzicht op het plein waar het voormalige stadhuis staat. “Het gebouw werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgeblazen door de Duitsers, maar het is helemaal herbouwd. Tegenwoordig zit het VVV-kantoor erin”, vertelt Margareth. Aan de achterkant van het huis ligt een stadstuin. “Via de poort achter loop je zo naar de Vismarkt, waar je veel gezellige restaurantjes hebt.” Hoe goed het wonen aan de Breestraat het stel ook bevalt, toch staat het pand te koop. De woning telt drie verdiepingen en dat wordt voor Margareth steeds lastiger. “Ik heb een spierziekte, waardoor het me te veel energie kost om het huis levendig te houden, terwijl het dat wel echt verdient. We zijn nu op zoek naar een gelijkvloerse woning." Dat het stel afscheid moet nemen van het huis en de gemeenschap doet hen pijn. "" Maar het is wel de verstandigste keuze”, weet Margareth.

Foto: Zoomin fotografie/Anja de Kock (in opdracht van Hofstaete Makelaardij).













De vraagprijs bedraagt 1.200.000 euro. Het huis staat op een perceel van 218 vierkante meter en heeft een woonoppervlakte van 291 vierkante meter. “Het is groot en toch voelt het intiem”, zegt ze. “Wij wonen er maar met zijn tweeën en dat is heel plezierig, maar je kunt er zeker ook met een groot gezin wonen of bijvoorbeeld een kantoor aan huis hebben. Ik hoop dat de nieuwe bewoners hier net zo gaan genieten als wij.”