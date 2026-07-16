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Bouw landbouwloods met mestopslag aangevraagd in Eethen

Vandaag om 13:04

In Eethen is een vergunning aangevraagd voor een landbouwloods met mestopslag.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een landbouwloods met vaste mestopslag. Het gaat om een locatie aan de Korten Bruggert 45 in Eethen. De vergunningaanvraag werd ingediend op 8 juli 2026.

De gemeente zal voor 2 september 2026 een besluit nemen over de aanvraag. Zodra de vergunning is verleend, wordt een nieuw bericht gepubliceerd en kunnen de documenten worden ingezien. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om te reageren op de vergunning.

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